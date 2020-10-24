Тайрон Лю прояснил будущее Кавай Леонарда и Пола Джорджа в «Клипперс»

43-летний американский специалист Тайрон Лю, возглавивший «Лос-Анджелес Клипперс», заявил, что команда не собирается обменивать Кавая Леонарда и Пола Джорджа.



«Кавай Леонард и Пол Джордж останутся в „Клипперс“ надолго. Учитывая их желания и ситуацию, „Клипперс“ — именно та команда, где они хотят играть. Нам нужно лишь создать для них отличную атмосферу в команде и победить», — приводит слова Тайрона Лю ESPN.



В прошлом сезоне Леонард не смог привести команду к успеху в плей-офф. «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда в серии плей-офф с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество — 3-1. После завершения сезона «Лос-Анджелес» расстался с главным тренером Доком Риверсом.



Сообщалось, что оба игрока заявили, что они доверяют фронт-офису, и были согласны с назначением Лю, полагая, что тот соответствует всем необходимым критериям.