Шакил О’Нил: Скотти Пиппен — ролевой игрок, потрясающий ролевой игрок

Легендарный центровой бывшая звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других клубов НБА Шакил О'Нил раскритиковал Ричарда Джефферсона за то, что тот в одном из интервью сравнил Скотти Пиппена и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«На мой взгляд, проблема социальных сетей заключается в том, что они дают возможность людям говорить что хотят. Джефферсон и другой парень не обладают лицензией на обсуждение Пиппена, Леброна или кого-либо ещё. Мы из той эры, где нужно соблюдать границы. Если ты не являешься жёстким парнем, то не нужно строить его из себя. Но в социальных сетях люди говорят что хотят.

Джефферсон был совершенно неправ, сравнивая Пиппена и Адетокунбо. Яннис всегда играет с мячом, ну а Скотти ролевой игрок, потрясающий ролевой игрок. Он был настолько крут, что даже Джордан сказал, что не выиграл бы без него шесть титулов", — приводит слова О'Нила Essentialy Sport.