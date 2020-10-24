Американский игрок ЦСКА раскритиковал российские меры по коронавирусу

Один из лидеров ЦСКА Уилл Клайберн недоволен мерами, принимаемыми в России в борьбе с коронавирусом. В частности, американцу не нравится, что его семье по-прежнему не позволяют приехать к нему.
«Мне до сих пор удивительно, что во всех странах допускается приезд членов семьи, но только не в России. Россия ведёт себя так, будто минимизирует риски, но все здесь живут нормальной жизнью и ни в чём себя не ограничивают. И вы говорите мне о жене и детях.
Ухудшит ли приезд моей семьи ситуацию? Здесь даже не требуют носить маски. Это самая большая чушь, о которой я когда-либо слышал. Команды приезжают и уезжают из России каждую неделю, но не наши семьи. Какой в этом смысл? Страдают только спортсмены", — написал Клайберн на своей странице в «Твиттере».
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