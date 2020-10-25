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Стала известна реакция Леброна на то, что игроки «Лейкерс» назвали Дэвиса лучшим в мире

Стала известна реакция Леброна на то, что игроки «Лейкерс» назвали Дэвиса лучшим в мире
Баскетбол / НБА 0

Ряд игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» назвал лучшим игроком форварда команды Энтони Дэвиса, а не другого одноклубника Леброна Джеймса. Последний признался, что не испытывает из-за этого дискомфорта.

«Ему нужно выиграть ещё несколько титулов чемпиона и наград MVP, чтобы идти вместе со мной. Но это придёт со временем. Но я нормально к этому отношусь. Если бы я сегодня завершил карьеру, всё было бы в порядке», — приводит слова Леброна Parlons-Basket.

Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» впервые завоевали титул с Леброном Джеймсом. В финальной серии НБА калифорнийцы обыграли «Майами Хит» — 4-2. MVP финальной серии был признан Леброн Джеймс. У него этот титул стал четвёртым в карьере. Он становился чемпионом с тремя разными командами.

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