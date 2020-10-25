Легендарный Уилт Чемберлен считал, что у Майкла Джордана нет права называться величайшим

Легендарный баскетболист Уилт Чемберлен не считает, что Майкл Джордан имеет право называться величайшим в истории баскетболистом.

«У меня есть друг, с которым общаюсь примерно один раз в неделю. Знаете, что он говорит о титулах Майкла? Ничего. Потому что это Билл Расселл, который завоевал 11 титулов. Не думаю, что правильно рассуждать о том, насколько хорош тот или иной чемпион. Есть много ребят с титулами, которые ничего не сделали для их завоевания. Знаю, вы считаете Майкла лучшим, но на кого бы вы поставили, если бы Майкл на пике карьеры столкнулся со мной на пике карьеры?», — приводит слова Чемберлена Essentialy Sports.

Напомним, Чемберлен единственный в мире баскетболист, набравший 100 очков в одном матче НБА.