«Настоящий монстр». Лиллард, Грин и другие игроки НБА отреагировали на бой Хабиба

Ряд игроков НБА отреагировал на победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, а также на решение россиянина завершить карьеру. Большинство игроков выразило сожаление в связи с уходом Хабиба, а также назвали его величайшим в истории.

«Чемпион, монстр», — написал форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на своей странице в «Твиттере».

«Чёрт, Хабиб завершает карьеру, он настоящий монстр», — написал в социальной сети лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

Юсуф Нуркич и Тристан Томпсон отметили, что считают Нурмагомедова величайшим бойцом в истории UFC.

Напомним, Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи уже во втором раунде, а потом объявил об уходе из спорта. Хабиб завершил карьеру с профессиональным рекордом 29-0.