«Снова счастлива». Хлои Кардашьян простила многочисленные измены Томпсона

Американская телезвезда Хлои Кардашьян в компании центрового «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона появилась на вечеринке в честь 40-летнего юбилея Ким Кардашьян. Как сообщает источник, на вечеринке Хлои и Тристан обнимались и целовались, не стесняясь публики.



«Хлои оказалась под впечатлением от готовности Тристана идти вперёд и стать отличным отцом для их дочери Тру. Хлои счастлива. Тристан живёт с Хлои и Тру в Лос-Анджелесе. У них всё замечательно. Они планируют совместное будущее», — приводит слова источника из окружения звёзд Daily Mail.



Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру.



«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.