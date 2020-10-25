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Самый высокий игрок НБА высказался о дебютном сезоне, в котором ему почти не давали играть

Самый высокий игрок НБА высказался о дебютном сезоне, в котором ему почти не давали играть
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл поделился впечатлениями от дебютного сезона в НБА.

«Мне кажется, что я провёл отличный дебютный сезон. Даже тот факт, что к нему добавилось ещё несколько месяцев, сыграл в мою пользу в плане развития. Сначала я был игроком на двустороннем контракте, провёл довольно много времени в G-лиге, но во второй половине сезона я больше времени находился в „Бостоне“. Я высоко оцениваю этот процесс. Я стал лучше и добился прогресса», — приводит слова Тако Фолла USA Today.

В сезоне-2019/2020 Фолл сыграл в 7 матчах регулярного чемпионата, в общей сложности проведя на паркете 33 минуты «мусорного» времени. В плей-офф Фолла выпустили на площадку дважды в сумме на три минуты. В серии финала Восточной конференции с «Майами Хит» (113:125, 2-4) Тако не принимал участия.

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