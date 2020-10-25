Легендарный напарник принизил Майкла Джордана

Бывший партнёр Майкла Джордана Тони Кукоч не назвал его среди товарищей по команде, которых он бы выбрал, если бы мог.



«Если бы мне пришлось выбирать себе товарищей по команде, то я бы сначала выбрал Скотти Пиппена и Денниса Родмана. Они мне очень помогали в защите, самоотверженно играли и помогали хорошо чувствовать себя на паркете.



Они были настоящими командными игроками. Пиппен был особенно полезен для меня, он никогда не отказывался от тебя. Из всех моих товарищей по команде он помог мне больше всего», — приводит слова Тони Кукоча Parlon Basket.



Ранее документальный сериал «Последний танец», посвящённый атакующему защитнику легенде НБА Майклу Джордану и «Чикаго Буллз», получил награду «Эмми» как лучший документальный фильм 2020 года. Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет.