Агент назвал игрока, обмен которого поможет «Милуоки» удержать Янниса Адетокунбо

Анонимный агент НБА считает, что обмен разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола является ключевым действием, которое необходимо выполнить «Милуоки Бакс» для переподписания форварда Янниса Адетокунбо.
«Я думаю, что Крис Пол — именно тот, кто им нужен, несмотря на финансовые сложности осуществления сделки», — приводит слова агента The Athletic.
Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Сам грек, получивший приз MVP НБА в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.
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