Тайлер Хирроу показал фото отдыха на курорте с популярной инстаграм-моделью
Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу отдыхает со своей девушкой популярной инстаграм-моделью Катей Элис Хенри на островах Теркс и Кайкос.
«Лето прекрасно, зимой слишком холодно», — написал Хирроу на своей странице в социальной сети.
Фото доступно в инстаграм-аккаунте Тайлера Хирроу.
В сезоне-2019/2020 Хирроу установил новый рекорд НБА по количеству матчей с 10+ очками подряд в одном розыгрыше плей-офф в дебютном для себя сезоне в лиге. В пятом матче финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:108, 2-3) Хирроу набрал 12 очков. Атакующий защитник «Хит» набирал двузначное количество очков в 20 матчах подряд в плей-офф. Хирроу был выбран «Майами» под лотерейным 13-м номером на драфте НБА 2019 года.
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