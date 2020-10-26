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«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелёну-Гуру», обновив рекорд сезона по результативности

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелёну-Гуру», обновив рекорд сезона по результативности
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Зелене Гуре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала «Локомотив-Кубань».

Встреча началась с небольшим преимущсетвом краснодарского клуба, который к первому перерыву повёл в счёте с разницей в три очка. Второй игровой отрезок остался за хозяевами — к большому перерыву за ними был минимальный перевес — 51:50.

В третьей четверти краснодарцам удалось совершить рывок и создать себе задел в шесть очков перед заключительной десятиминуткой. Четвёртая четверть также осталась за «Локомотивом-Кубань». Итоговый счёт матча — 114:99.

Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 17 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Мантаса Калниетиса — 11 очков и 17 передач. В составе хозяев 18 очков набрал Джеффри Гросселл.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 октября 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
99 : 114
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зелёна-Гура: Гросселл - 18, Понитка - 17, Пут - 16, Фрейманис - 15, Берзиньш - 14, Лундберг - 14, Ричард - 5, Кошарек, Порада, Трачик, Уильямс
Локомотив-Кубань: Уильямс - 34, Кузминскас - 19, Каммингс - 16, Херви - 16, Кроуфорд - 12, Калниетис - 11, Ильницкий - 4, Мартюк - 2, Емченко, Калинов, Мотовилов, Сычков
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