«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелёну-Гуру», обновив рекорд сезона по результативности

В Зелене Гуре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала «Локомотив-Кубань».



Встреча началась с небольшим преимущсетвом краснодарского клуба, который к первому перерыву повёл в счёте с разницей в три очка. Второй игровой отрезок остался за хозяевами — к большому перерыву за ними был минимальный перевес — 51:50.



В третьей четверти краснодарцам удалось совершить рывок и создать себе задел в шесть очков перед заключительной десятиминуткой. Четвёртая четверть также осталась за «Локомотивом-Кубань». Итоговый счёт матча — 114:99.



Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 17 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Мантаса Калниетиса — 11 очков и 17 передач. В составе хозяев 18 очков набрал Джеффри Гросселл.