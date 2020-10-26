Джей Ар Смит назвал единственного одноклубника, которого он ненавидел

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит рассказал о одноклубнике, с которым ему не нравилось работать в одной команде.



«За всю мою карьеру был только один товарищ по команде, который мне не нравился. Он это знает. Это Сэм Деккер. Однажды этот парень натворил ерунды в автобусе, сказал полную чушь и мне это очень не понравилось. Вопрос, который он задал… Это было просто отвратительно. Он был из тех людей, кто хорошо осведо лён о чужой ситуации и при этом не делал ничего, чтобы понять их. Я этого не уважаю», — цитирует Джей Ар Смита Parlons Basket.



Первый титул Смит завоевал в 2016 году, выступая за «Кливленд Кавальерс». Тогда, как и сейчас, одним из его партнёров по команде был Леброн Джеймс.



Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.



Смит и Деккер выступали вместе в сезоне-2018/2019 в «Кливленде».