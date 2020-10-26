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Кевин Дюрант жёстко ответил на утверждение, что «Никс» лучше «Нетс»

Кевин Дюрант жёстко ответил на утверждение, что «Никс» лучше «Нетс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил комедианту и владельцу баскетбольного сообщества Knicks Nation Энтони Айзексу на высказывание о том, что «Нью-Йорк Никс» лучше его команды.

«Никс» >>>>> «Нетс», — написал Айзекс на своей странице в «Твиттере», которая насчитывает 373 тысячи подписчиков.

«Любой комик >>>>> чем ты», — ответил на это высказывание Дюрант.

32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.

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