Калниетис отреагировал на сезонный рекорд по передачам

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис, который в матче Единой лиги ВТБ с командой «Зелёна-Гура» (114:99) обновил рекорд сезона по передачам за игру — 17, прокомментировал это достижение…



«Задачей на матч было просто выиграть, а не ставить рекорды, но я рад, что мы смогли не только обыграть соперника, а и обновить несколько клубных достижений. Игра была непростая, но в нужные моменты мы сумели сохранить концентрацию и избежать нервной концовки.



Что касается моих рекордов, то я бы отметил партнёров по команде, которые забрасывали из очень сложных положений. По ходу матча я просто чувствовал уверенность в своих силах и в команде. После игры, когда мне сообщили, что это ещё и рекорд, то стало приятно. Я сыграл много сезонов в Лиге ВТБ и рад, что отметился в истории. Но отмечу ещё раз, мы хорошо отработали в нападении всей командой. Самое главное – это победа!» – цитирует Калниетиса сайт краснодарского клуба.