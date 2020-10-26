Калниетис отреагировал на сезонный рекорд по передачам

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис, который в матче Единой лиги ВТБ с командой «Зелёна-Гура» (114:99) обновил рекорд сезона по передачам за игру — 17, прокомментировал это достижение…
«Задачей на матч было просто выиграть, а не ставить рекорды, но я рад, что мы смогли не только обыграть соперника, а и обновить несколько клубных достижений. Игра была непростая, но в нужные моменты мы сумели сохранить концентрацию и избежать нервной концовки.
Что касается моих рекордов, то я бы отметил партнёров по команде, которые забрасывали из очень сложных положений. По ходу матча я просто чувствовал уверенность в своих силах и в команде. После игры, когда мне сообщили, что это ещё и рекорд, то стало приятно. Я сыграл много сезонов в Лиге ВТБ и рад, что отметился в истории. Но отмечу ещё раз, мы хорошо отработали в нападении всей командой. Самое главное – это победа!» – цитирует Калниетиса сайт краснодарского клуба.
- 26 октября 2020
-
14:11
-
13:01
-
12:29
-
11:32
-
10:48
-
09:27
-
00:58
-
00:06
- 25 октября 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:37
-
23:11
-
21:52
-
20:46
-
18:42
-
15:25
-
13:44
-
11:35
-
09:59
-
08:02
- 24 октября 2020
-
22:47
-
21:52
-
20:19
-
20:14
-
17:50
-
16:05
-
15:25
-
14:53
-
13:46
-
13:37
-
12:45
-
12:41
-
12:12
-
11:11
-
09:47