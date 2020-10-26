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Святослав Михайлюк высказался о Леброне Джеймсе после совместного выступления в «Лейкерс»

Святослав Михайлюк высказался о Леброне Джеймсе после совместного выступления в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Игрок национальной сборной Украины и клуба «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Глядя на то, как Леброн относится к игре, как он бережёт и работает над своим телом, вы понимаете, почему он так долго играет и так много добился в НБА.

Леброн Джеймс заботился обо всех в команде. Он делает всё, чтобы помочь вам на площадке и за её пределами», — приводит слова Святослава Михайлюка Parlons Basket.

В сезоне-2019/2020 Святослав Михайлюк отыграл 56 матчей (27 — в старте), в среднем набирая 9,0 очка, совершая по 1,9 подбора и отдавая 1,9 передачи.

Ранее Михайлюк заявлял, что готов рассмотреть вариант с получением американского гражданства.

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