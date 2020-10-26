«Химки» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

В Саратове в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Автодор» принимал подмосковные «Химки».
Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой десятиминутки саратовчане повели в счёте с минимальным преимуществом — 20:19. Вторая четверть осталась за гостями паркета — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:38 в пользу подмосковного клуба.
Третий игровой отрезок также остался за «Химками» — к заключительной четверти их преимущество достигло девяти очков. Решающей в матче оказалась заключительная десятиминутка, в которой «Автодор» сумел не только отыграть отставание, но и в концовке выйти вперёд. 29:17 — по итогам четверти, 85:82 — по итогам матча в пользу саратовчан.
Самым результативным в составе победителей стал Нэйт Мэйсон, набравший 23 очка. В составе гостей 24 очка набрал Джордан Микки.
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