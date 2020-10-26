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«Химки» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

«Химки» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Саратове в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Автодор» принимал подмосковные «Химки».

Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой десятиминутки саратовчане повели в счёте с минимальным преимуществом — 20:19. Вторая четверть осталась за гостями паркета — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:38 в пользу подмосковного клуба.

Третий игровой отрезок также остался за «Химками» — к заключительной четверти их преимущество достигло девяти очков. Решающей в матче оказалась заключительная десятиминутка, в которой «Автодор» сумел не только отыграть отставание, но и в концовке выйти вперёд. 29:17 — по итогам четверти, 85:82 — по итогам матча в пользу саратовчан.

Самым результативным в составе победителей стал Нэйт Мэйсон, набравший 23 очка. В составе гостей 24 очка набрал Джордан Микки.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 октября 2020, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
85 : 82
Химки
Химки, Россия
Автодор: Бестужев, Гордон, Квитковских, Клавелл, Макиев, Минченко, Михайловский, Мэйсон, Петенев, Пранаускис, Старкс, Шакич
Химки: Букер, Воронов, Вяльцев, Зайцев, Йеребко, Карасёв, Макколум, Микки, Монро, Одиноков, Тимма, Швед
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