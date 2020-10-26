Алексей Швед установил впечатляющий исторический рекорд в Единой лиге ВТБ

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед стал первым игроком в истории Единой лиги ВТБ, преодолевшим отметку в 3 тысячи очков за карьеру, сообщает официальный сайт команды.
После матча с «Автодором», в котором защитник набрал 17 очков, на его счету 3004 очка, для этого ему понадобилось всего 158 игр.
Ранее Швед стал первым игроком с 2016 года, набравшим в одном матче Евролиги как минимум 30 очков и выполнившим 10 передач. В последний раз это удалось сделать сербскому разыгрывающему Милошу Теодосичу 25 ноября 2016 года.
Ранее в Саратове в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Автодор» принимал подмосковные «Химки». Встреча завершилась победой саратовцев со счётом 85:82. Самым результативным в составе победителей стал Нэйт Мэйсон, набравший 23 очка. В составе гостей 24 очка набрал Джордан Микки.
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