Левченко улетела на лечение за границу после отсидки в белорусской тюрьме

Белорусская баскетболистка Елена Левченко улетела на плановое лечение в Грецию, сообщает TUT.BY. Как сообщает источник, спортсменка планировала отправиться на лечение ещё месяц назад, но была задержана за участие в акции протеста перед вылетом и отсидела 15 суток на Окрестина.
Левченко задержали 30 сентября. Спортсменку арестовали за участие в массовом несанкционированном мероприятии.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
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