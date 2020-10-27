В тренерский штаб «Клипперс» войдут Крэйг и Эткинсон
В штаб нового главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю войдут бывший ассистент главного тренера «Майами Хит» Дэн Крейг и экс-наставник «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон.
«Могу подтвердить, что помощник главного тренера «Хит» Дэн Крэйг покинул команду и стал ассистентом главного тренера в «Клипперс». «Клипперс» предложили хорошую зарплату, и он надеется, что в конечном итоге это даст ему возможность возглавить одну из команд лиги», – сообщил журналист The Miami Herald Бэрри Джексон.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вылетел из плей-офф НБА-2019/2020 на стадии полуфинала, уступив в семи матчах «Денвер Наггетс». В решающем матче серии «Наггетс» одержали победу со счётом 104:89. При этом «Клипперс» вели в серии со счётом 3-1.
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