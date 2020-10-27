Леброн Джеймс может пропустить первый месяц сезона-2020/2021

Атакующий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». ставшего чемпионом лиги сезона-2019/2020, Дэнни Грин заявил, что Леброн Джеймс, как и ряд других игроков команды, пропустят первый месяц нового сезона, если он начнётся 22 декабря.
«Если нам скажут, что мы начинаем новый сезон в декабре, я думаю, что большая часть ребят подумает: «Без меня».
Если сезон стартуетя так скоро, я не думаю, что Леброн будет играть в первой же встрече. Более того, я не уверен, что он вообще будет играть в первом месяце сезона. Возможно, он будет с нами тренироваться, но не думаю, что парни будут играть, по крайней мере, что они выйдут на паркет добровольно», — приводит слова Грина The Ringer NBA Show.
«Лейкерс» стали победителями плей-офф НБА, обыграв в финальной серии «Майами Хит».
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