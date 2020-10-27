Крис Пол определился, чем хочет заняться после окончания карьеры

Разыгрывающий клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол поделился своими планами на будущее после окончания профессиональной карьеры.

«Прекрасный вопрос. Я убеждён, что моя команда и все, кто со мной работает и помогает, хотели бы узнать ответ на него. После окончания карьеры я хотел бы стать управляющим клуба НБА.



Очевидно, что я люблю эту игру. Я люблю эту игру и хочу быть её частью в течение максимально долгого времени и просто продолжать работать над развитием нашего бизнеса», — приводит слова Пола Yahoo Sports.

Крис Пол выступает за «Оклахому» с 2019 года, ранее он также играл за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Участвовал в Матчах звёзд НБА с 2008 по 2016, а также в 2020 году. Кроме того, Пол — президент профсоюза игроков НБА.