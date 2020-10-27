Игрок «Лейкерс» предупредил о последствиях раннего старта следующего сезона НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли поделился мнением о том, к чему может привести ранний старт нового сезона в НБА.
«Шоу будет продолжаться. Но только не ревите, когда не увидите звёзд баскетбола на ТВ… особенно из топ-команд, которые отыграли полный длинный сезон», — написал Дадли на своей странице в «Твиттере».
Джаред ответил на высказывание Билли Рейнхардта из Nets Daily, который указал, что у финалистов прошлого сезона «Лейкерс» и «Майами Хит» будет всего два месяца отдыха вместо обычных четырёх.
Сообщается, что болельщики в первый месяц нового чемпионата могут не увидеть на паркете лидеров этих команд. В частности, речь идёт о таких игроках, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Джимми Батлер.
- 27 октября 2020
-
10:39
-
10:10
-
09:33
-
08:42
-
07:58
-
07:42
-
01:02
- 26 октября 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:54
-
21:29
-
20:21
-
20:01
-
19:44
-
18:53
-
17:50
-
16:59
-
15:35
-
14:11
-
13:01
-
12:29
-
11:32
-
10:48
-
09:27
-
00:58
-
00:06
- 25 октября 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:37
-
23:11
-
21:52
-
20:46
-
18:42
-
15:25
-
13:44
Партнерский контент