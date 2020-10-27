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Игрок «Лейкерс» предупредил о последствиях раннего старта следующего сезона НБА

Игрок «Лейкерс» предупредил о последствиях раннего старта следующего сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли поделился мнением о том, к чему может привести ранний старт нового сезона в НБА.

«Шоу будет продолжаться. Но только не ревите, когда не увидите звёзд баскетбола на ТВ… особенно из топ-команд, которые отыграли полный длинный сезон», — написал Дадли на своей странице в «Твиттере».

Джаред ответил на высказывание Билли Рейнхардта из Nets Daily, который указал, что у финалистов прошлого сезона «Лейкерс» и «Майами Хит» будет всего два месяца отдыха вместо обычных четырёх.

Сообщается, что болельщики в первый месяц нового чемпионата могут не увидеть на паркете лидеров этих команд. В частности, речь идёт о таких игроках, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Джимми Батлер.

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