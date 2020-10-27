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Евгений Пашутин: «Монако» – серьёзный соперник, который играет в агрессивный баскетбол

Евгений Пашутин: «Монако» – серьёзный соперник, который играет в агрессивный баскетбол
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и форвард Кевин Херви поделились мнением перед матчем регулярного чемпионата Еврокубка с «Монако».

«Монако» – серьёзный соперник, который играет в агрессивный баскетбол. Лидерами команды являются быстрые защитники Бост и Найт, а также центровой Лессорт, который очень хорошо двигается, здорово играет в нападении и успевает возвращаться в защиту. Соперник использует широкую ротацию и очень опасен. Нам нужно максимально собранно сыграть в защите, контролировать ритм игры, грамотно выходить из прессинга. В нападении мы должны играть в умный баскетбол, как сделали это в последнем матче, когда отдали 33 передачи. Будем играть только на победу!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».

«Мы провели немало времени в пути, но с такими крутыми парнями любые поездки только укрепляют командную химию. Против «Зелёна-Гуры» был тяжёлый матч, но именно такие игры создают характер. Провели концовку на хорошем уровне и выиграли матч. Теперь нас ждёт встреча с «Монако», с одной из самых сильных команд нашей группы. Новая страна, новый соперник, новый вызов. Готовы показать достойную игру и добиться результата!» — заявил Херви.

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