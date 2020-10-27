Гомельский: у Майка Джеймса не вполне готовы ноги. Чаще Боломбоя никто не падает на паркет

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил старт сезона в исполнении разыгрывающего московского ЦСКА Майка Джеймса, а также ответил на вопрос, нравится ли он ему как игрок.
«Когда Майк Джеймс реализует свои броски хотя бы на 45 процентов, у нас не возникает к нему никаких претензий. А на сегодняшний день у Майка не вполне готовы ноги. Он ищет проход, так как не уверен в своём броске. Доведёт ноги до кондиции и снова начнёт попадать с дистанции.
А нравится — не нравится — абсолютно субъективная категория. Мне игроки такого плана чужды по восприятию игры как таковой. Но раз тренер Итудис продолжает с ним работать и использовать его навыки так, как использует, то моё мнение никакого значения не имеет», — написал Гомельский на своём сайте.
Также комментатора попросили ответить на вопрос, является ли высокий центр тяжести недостатком для тяжёлого форварда.
«Как пример приведу игрока ЦСКА Джоэла Боломбоя. Игрок с отличным прыжком, но высоким центром тяжести. По-моему, чаще Боломбоя никто не падает на паркет. Держать равновесие при высоком центре тяжести очень сложно», — добавил Гомельский.
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