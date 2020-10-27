Самый дорогой игрок в истории спорта хочет, чтобы «Торонто» переехал в США

Игрок клуба NFL «Канзас-Сити» Патрик Махоумс отреагировал на новость о том, что границы между Канадой и США были закрыты из-за пандемии коронавируса. В связи с этим он предложил «Торонто Рэпторс» сменить прописку.
«Привезите их в Канзас!» — написал Патрик на своей странице в «Твиттере».
Согласно сообщению Bleacher Reports, «Торонто» действительно рассматривает такой вариант. Клуб может воспользоваться им, если власти Канады не отменят обязательный 14-дневный карантин для всех, кто въезжает на территорию страны. Ранее появились слухи, что «Рэпторс» хотят перебраться в Луисвилл.
Махоумс этим летом подписал новый контракт с клубом. В соответствии с условиями соглашения, которое вступит в силу в 2022 году, за 10 лет он заработает $ 503 млн, и это самый крупный контракт в истории профессионального спорта.
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