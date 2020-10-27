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Украинский клуб выгнал американцев, устроивших пьяную драку в ночном клубе

Украинский клуб выгнал американцев, устроивших пьяную драку в ночном клубе
Баскетбол 0

Баскетбольный клуб «Одесса» расторг контракты с двумя легионерами, которые поучаствовали в пьяной драке в одном из заведений города. Об этом сообщается на официальном сайте украинской команды.

«Вынуждены сообщить, что разрываем контракт с двумя легионерами — Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном. К такому решению руководство клуба пришло из-за инцидента, случившегося в минувшие выходные.

В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку.

Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины в отношении мер безопасности, связанными с COVID-19.

Руководство БК «Одесса» решительно осуждает такие неспортивные, непрофессиональные и незаконные действия игроков. Клуб немедленно прекращает все договорные отношения с Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном на основании существенного нарушения нашего контракта и внутренних правил клуба», — сказано в заявлении.

Баден Джаксен, один из участников инцидента, пропускает старт сезона из-за перелома челюсти, который американец получил в результате драки в контрольном матче с «Тернополем».

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