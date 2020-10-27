Сын Дуайта Ховарда и бывшей танцовщицы заявил, что ненавидит отца

Один из сыновей Дуайта Ховарда обвинил его в том, что он отвратительный отец. Молодой человек по имени Брейлон записал видео, которое было опубликовано GossipoftheCity.com.

«Я не считаю тебя хорошим папой. Ты никогда не общаешься со мной. Я тебя ненавижу. И говорю это не потому, что мне кто-то сказал это сделать. Я действительно тебя ненавижу. Ты вообще со мной не разговариваешь. Ты делаешь что-то с нами, только когда мы оказываемся рядом. А это случается очень-очень редко», — сказал на видео Брейлон.



Брейлон — сын Дуайта и Ройс Рид, бывшей танцовщицы «Орландо Мэджик». Две недели назад она обвинила баскетболиста в пренебрежительном отношению к их ребёнку.

Мать другого ребёнка Ховарда также недавно назвала центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» «ужасным родителем». Всего у Ховарда пять детей, которых родили пять разных женщин.