Звезда «Бостона» готов покинуть команду

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд может покинуть команду из Массачусетса, сообщает Masslive. Гордон может воспользоваться опцией продления на сезон-2020/2021 и заработать в следующем году $ 34,2 млн, но существует вероятность того, что он постарается подписать новое, более выгодное соглашение или же попробует трудоустроиться в другом коллективе.
По сведениям источников, агент игрока изучает для него все возможные варианты.
Хэйворд до перехода в «Бостон Селтикс» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, в первом же официальном матче за «Селтикс» он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора.
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