Кевин Дюрант: Леброна называют величайшим игроком в истории, но как тогда назвать меня?

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал понять, что не считает лидера «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, величайшим игроком в истории.

«Люди пытаются принизить значение выигранных мною титулов, но, честно говоря, считаю эти чемпионства самыми ценными в нашу эпоху. Кто-то обсуждает, что Леброн — величайший игрок в истории. Но я его побил в двух финалах кряду, как тогда назвать меня?» — приводит слова Дюранта NetsDaily на странице в «Твиттере».

Напомним, Дюрант стал двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Летом 2019 года он перебрался в «Бруклин Нетс», но по-прежнему не провёл за эту команду ни одного матча. В минувшем сезоне он залечивал травму.