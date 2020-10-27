Кевин Дюрант: Леброна называют величайшим игроком в истории, но как тогда назвать меня?
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал понять, что не считает лидера «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, величайшим игроком в истории.
«Люди пытаются принизить значение выигранных мною титулов, но, честно говоря, считаю эти чемпионства самыми ценными в нашу эпоху. Кто-то обсуждает, что Леброн — величайший игрок в истории. Но я его побил в двух финалах кряду, как тогда назвать меня?» — приводит слова Дюранта NetsDaily на странице в «Твиттере».
Напомним, Дюрант стал двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Летом 2019 года он перебрался в «Бруклин Нетс», но по-прежнему не провёл за эту команду ни одного матча. В минувшем сезоне он залечивал травму.
- 27 октября 2020
-
22:47
-
22:35
-
20:46
-
19:49
-
17:58
-
16:47
-
16:01
-
14:19
-
13:53
-
12:01
-
11:35
-
10:39
-
10:10
-
09:33
-
08:42
-
07:58
-
07:42
-
01:02
- 26 октября 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:54
-
21:29
-
20:21
-
20:01
-
19:44
-
18:53
-
17:50
-
16:59
-
15:35
-
14:11
-
13:01
-
12:29
-
11:32
-
10:48
-
09:27
Партнерский контент