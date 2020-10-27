«Филадельфия» избавится от трёх ведущих игроков
Руководство «Филадельфии Севенти Сиксерс» намерено затеять серьёзную чистку состава в межсезонье. Так, в скором времени команду покинут три ведущих игрока пенсильванцев — Эл Хорфорд, Джош Ричардсон и Алек Бёркс, сообщает The Athletic.
Кроме того, на обмен пойдёт 20-й номер драфта 2019 года, атакующий защитник Матисс Тайбулл.
Напомним, в межсезонье у «Филадельфии» сменился тренер. После очередного быстрого вылета из плей-офф боссы клуба уволили многолетнего наставника пенсильванцев Бретта Брауна. Его место занял Док Риверс, который по завершении минувшего сезона покинул пост главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс».
Напомним, в плей-офф сезона-2019/2020 «Сиксерс» вылетели в первом раунде, проиграв всухую «Бостону» — 0-4.
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