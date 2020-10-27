Джей Ар Смит устроил резкий спор с Мисс Канзас, которая вступилась за игравшего в НБА мужа

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит ранее заявил, что его бывший товарищ по команде «Кливленд Кавальерс» Сэм Деккер — единственный одноклубник, который ему не нравился, поскольку он является сторонником Дональда Трампа и расистом.
Оливия Харлан Деккер, жена Сэма и бывшая Мисс Канзас, отреагировала на слова Смита и затеяла с ним спор в «Твиттере».
О. Д.: Крайне ошибочно и необоснованно. Кому ты веришь?
Дж. С.: Не хочешь объяснить, почему твоему мужу нельзя говорить слово на букву «н», или мне самому нужно объяснить? Я совсем не против.
О. Д.: Он не говорит этого слова. Я никогда не слышала, чтобы он говорил это слово. Он не расист и не сторонник Дональда Трампа. Вот и всё. Не понимаю, что тебе нужно.
Дж. С.: Мотив? Нет мотива, просто называю вещи своими именами. Между прочим, я не говорил, что он «использовал» это слово. Просто объясни ему, почему нельзя этого делать.
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