Эксперт: Пэт Райли презирает Леброна Джеймса

Президент «Майами Хит» Пэт Райли не так давно заявил, что титул, завоёванный «Лейкерс» в финале минувшего сезона НБА в противостоянии с его командой, в любом случае всегда будет с незначительной сноской, которая будет напоминать о том, что сезон был усечённым и необычным.

Известный эксперт Скип Бэйлесс объяснил такой комментарий Райли тем, что тот хотел досадить лидеру калифорнийцев Леброну Джеймсу, который некогда неожиданно ушёл из «Хит», после чего команда фактически развалилась.

«Пэт Райли презирает Леброна. Уходя из «Майами», Леброн оставил его выжатым и просто сказал: «Я еду домой». Он оставил Дуэйна Уэйда, полагая, что тот уже закончился как игрок. Леброн словно сбросил бомбу на Райли. Он сказал, что его команда выиграет титул без сноски, тем самым вешая эту самую сноску прямо на лоб «Лейкерс», — приводит слова Бэйлесса Essentialy Sports.