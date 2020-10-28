Аутсайдер НБА намерен побороться за Дерозана

Руководство «Атланты Хоукс» надеется, что в следующем сезоне команда поборется за место в плей-офф. Ради этого в Джорджии уже изучают различные варианты усиления состава.

В частности, рассматривается вариант, при котором «Хоукс» отдаст 6-й пик драфта-2020 за одного из лидеров «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана и 11-й пик, сообщает The Ringer.

31-летний Дерозан — 9-й номер драфта НБА 2009 года. Большую часть профессиональной карьеры он провёл в «Торонто Рэпторс», но последние два сезона выступал в команде из Техаса. В СМИ появлялась информация, что Демар недоволен пребыванием в «Сан-Антонио». В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 68 встречах, набирая в них 22,1 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 5,6 очка.

Дерозан — четырёхкратный участник Матча всех звёзд.