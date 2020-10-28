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Томпсон и Букер были замечены на вечеринке Ким Кардашьян

Томпсон и Букер были замечены на вечеринке Ким Кардашьян
Баскетбол / НБА 0

Баскетболисты НБА Девин Букер («Финикс Санз») и Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс») вошли в число гостей на дне рождения Ким Кардашьян. Телезвезда арендовала остров и пригласила на него только семью и близких друзей, чтобы отпраздновать своё 40-летие.

Букер встречается с Кендалл Дженнер, Томпсон – с Хлои Кардашьян. Подруги баскетболистов принадлежат к знаменитому в США семейству Кардашьян.

«После двух недель многократных проверок состояния здоровья и карантина, я удивила своё ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы смогли притвориться, что всё в порядке, хотя бы на короткое время», – написала на своей странице в «Твиттере» Ким Кардашьян.

Фото доступно в твиттер-аккаунте Ким Кардашьян.

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