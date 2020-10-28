«Майами» определил неизменный трансферный приоритет на следующий год

Эксперт НБА Барри Джексон выразил мнение о возможном подписании «Майами Хит» звёздного форварда Янниса Адетокунбо.
«Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, без сомнений, остаётся главной целью «Хит» в качестве свободного агента в 2021 году, и «Майами» ничего не будет мешать, если они твёрдо намерены заполучить его.
Хотя сам Яннис выразил уважение к «Хит», не было ничего, чтобы проявить какой-либо конкретный интерес здесь и сейчас. Поэтому «Майами» придётся побороться за него с «Далласом», «Торонто» и некоторыми другими командами, если он всё же решит покинуть «Милуоки», — приводит слова эксперта FadeAway World.
Напомним, после следующего сезона лидер команды из Висконсина станет свободным агентом. Сообщалось, что руководство «Майами Хит» готово на серьёзные перестановки в составе ради приобретения Янниса. В услугах Адетокунбо заинтересован и «Голден Стэйт Уорриорз».
Напомним, форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции уже два сезона кряду признаётся MVP сезона НБА. При этом в плей-офф Адетокунбо выступает не лучшим образом и не может вывести команду в финальную серию лиги.
- 28 октября 2020
-
09:09
-
09:04
-
01:04
-
00:53
- 27 октября 2020
-
23:53
-
23:36
-
22:47
-
22:35
-
20:46
-
19:49
-
17:58
-
16:47
-
16:01
-
14:19
-
13:53
-
12:01
-
11:35
-
10:39
-
10:10
-
09:33
-
08:42
-
07:58
-
07:42
-
01:02
- 26 октября 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:54
-
21:29
-
20:21
-
20:01
-
19:44
-
18:53
-
17:50
-
16:59
-
15:35