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«Майами» определил неизменный трансферный приоритет на следующий год

«Майами» определил неизменный трансферный приоритет на следующий год
Баскетбол / НБА 0

Эксперт НБА Барри Джексон выразил мнение о возможном подписании «Майами Хит» звёздного форварда Янниса Адетокунбо.

«Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, без сомнений, остаётся главной целью «Хит» в качестве свободного агента в 2021 году, и «Майами» ничего не будет мешать, если они твёрдо намерены заполучить его.

Хотя сам Яннис выразил уважение к «Хит», не было ничего, чтобы проявить какой-либо конкретный интерес здесь и сейчас. Поэтому «Майами» придётся побороться за него с «Далласом», «Торонто» и некоторыми другими командами, если он всё же решит покинуть «Милуоки», — приводит слова эксперта FadeAway World.

Напомним, после следующего сезона лидер команды из Висконсина станет свободным агентом. Сообщалось, что руководство «Майами Хит» готово на серьёзные перестановки в составе ради приобретения Янниса. В услугах Адетокунбо заинтересован и «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции уже два сезона кряду признаётся MVP сезона НБА. При этом в плей-офф Адетокунбо выступает не лучшим образом и не может вывести команду в финальную серию лиги.

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