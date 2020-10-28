«Майами» определил неизменный трансферный приоритет на следующий год

Эксперт НБА Барри Джексон выразил мнение о возможном подписании «Майами Хит» звёздного форварда Янниса Адетокунбо.

«Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, без сомнений, остаётся главной целью «Хит» в качестве свободного агента в 2021 году, и «Майами» ничего не будет мешать, если они твёрдо намерены заполучить его.

Хотя сам Яннис выразил уважение к «Хит», не было ничего, чтобы проявить какой-либо конкретный интерес здесь и сейчас. Поэтому «Майами» придётся побороться за него с «Далласом», «Торонто» и некоторыми другими командами, если он всё же решит покинуть «Милуоки», — приводит слова эксперта FadeAway World.

Напомним, после следующего сезона лидер команды из Висконсина станет свободным агентом. Сообщалось, что руководство «Майами Хит» готово на серьёзные перестановки в составе ради приобретения Янниса. В услугах Адетокунбо заинтересован и «Голден Стэйт Уорриорз».



Напомним, форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции уже два сезона кряду признаётся MVP сезона НБА. При этом в плей-офф Адетокунбо выступает не лучшим образом и не может вывести команду в финальную серию лиги.