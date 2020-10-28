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Жёны и подруги игроков «Майами» устроили нападки на девушек игроков «Лейкерс»

Жёны и подруги игроков «Майами» устроили нападки на девушек игроков «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин рассказал о конфликте, который произошёл между жёнами и подругами баскетболистом после пятой игры финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит».

«Мы проиграли пятый матч, они праздновали, их жёны и подруги говорили дерьмо нашим девушкам. Не могу конкретизировать… Я только слышал, что у командных автобусов между ними была небольшая возня», — приводит слова Грина Hoop Central в «Твиттере».

Ранее Грин заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийства после его промаха из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча с «Хит» (108:111, 3-2).

Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Майами» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.

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