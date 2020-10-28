Стало известно, когда «Зенит» проведёт матчи с «Валенсией» и «Миланом»
Баскетбольная Евролига определила даты ряда перенесённых из-за коронавируса матчей, в том числе и игр санкт-петербургского «Зенита» с «Валенсией» и «Миланом». Об этом сообщается на сайте турнира.
Встреча 4-го тура регулярного чемпионата «Валенсия» — «Зенит» состоится 8 декабря, игра 5-го тура «Зенит» — «Милан» — 11 ноября.
Также ранее был перенесён выездной матч российского клуба с испанской «Басконией».
Напомним, изначально Евролига засчитала «Зениту» технические поражения (0:20) в матчах с «Басконией» и «Валенсией» из-за того, что у сине-бело-голубых не оказалось достаточно здоровых баскетболистов для заявки на эти встречи. Но впоследствии это решение было пересмотрено. Технические поражения отменены, и по новым правилам матчи перенесены.
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