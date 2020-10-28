Грин высказался о дебатах за звание лучшего между Леброном Джеймсом и Каваем Леонардом

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин заявил, что сложно выбрать лучшего между Леброном Джеймсом и Каваем Леонардом.



«Они оба отличные товарищи по команде и великолепные игроки. Я думаю, что у каждого есть преимущество в разных категориях. Их трудно сравнивать, потому что Леброн играет почти на 10 лет дольше Кавая. Они были разными игроками во время прайм-тайма. Если хотите сравнивать их во время прайм-тайма, сравните их сейчас», — цитирует Грина Essentially Sports.



Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» Леброна и Грина обыграли «Майами» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



«Лос-Анджелес Клипперс» Леонарда вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).