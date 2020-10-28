Грин высказался о дебатах за звание лучшего между Леброном Джеймсом и Каваем Леонардом

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин заявил, что сложно выбрать лучшего между Леброном Джеймсом и Каваем Леонардом.
«Они оба отличные товарищи по команде и великолепные игроки. Я думаю, что у каждого есть преимущество в разных категориях. Их трудно сравнивать, потому что Леброн играет почти на 10 лет дольше Кавая. Они были разными игроками во время прайм-тайма. Если хотите сравнивать их во время прайм-тайма, сравните их сейчас», — цитирует Грина Essentially Sports.
Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» Леброна и Грина обыграли «Майами» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
«Лос-Анджелес Клипперс» Леонарда вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).
- 28 октября 2020
-
15:21
-
14:40
-
12:25
-
11:28
-
10:58
-
09:47
-
09:09
-
09:04
-
01:04
-
00:53
- 27 октября 2020
-
23:53
-
23:36
-
22:47
-
22:35
-
20:46
-
19:49
-
17:58
-
16:47
-
16:01
-
14:19
-
13:53
-
12:01
-
11:35
-
10:39
-
10:10
-
09:33
-
08:42
-
07:58
-
07:42
-
01:02
- 26 октября 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:54
-
21:29
-
20:21