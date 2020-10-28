Тимма: при встрече воспринимал Седокову прежде всего как женщину, а не как певицу

Баскетболист подмосковных «Химок» Яннис Тимма рассказал о знакомстве со своей нынешней женой – певицей Анной Седоковой.

«Конечно, я знал, кто такая Анна Седокова, слышал её песни, но у меня никогда не было цели приехать в Москву и познакомиться с ней. Когда мы встретились, воспринимал её прежде всего как женщину, а не как певицу.



Когда я познакомился с Аней, она была самой обычной, никакой не гламурной. Только месяц спустя попал на её концерт и увидел на сцене. Но я уже знал, какая она в жизни. Милая, добрая, готовая всегда прийти на помощь. И это всё не показное — настоящее. Она угадывает мои желания, я её, до мелочей, не надо ничего объяснять. Только посмотрю — и всё понимает. Ты видишь, что это твой человек. Даже в обычных вещах, скажем, кому пойти гулять с собаками вечером, не нужно долго выяснять, кто сделает. Если я устал после тренировки, она идёт с готовностью, у неё был сложный день — отправляюсь я.



Для меня не было секретом, что у Ани трое детей. Но и у меня есть ребёнок. Это наша жизнь, часть нас. Ты не можешь это купить-продать, отказаться и идти дальше налегке. Думаю, если бы у Ани не было детей, она не стала бы той, какая есть сейчас, той, какой её полюбил», — цитирует Тимму Wday.