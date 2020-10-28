Главный тренер «Барселоны» назначил виновника за проигрыш аутсайдеру в чемпионате Испании
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение своей команды в 7-м туре регулярного чемпионата Испании с «Мурсией» (73:77).
«Я хочу поздравить «Мурсию», она заслужила победу больше, чем мы. Они проявили большее желание. В первой половине мы были не в настроении, потом играли немного лучше. Но в итоге допустили ошибки и не смогли изменить результат.
Как тренер, я не смог подготовить команду. Беру на себя всю ответственность. Я знал, что «Мурсия» будет играть немного грязно, на грани фола. Но если я бы сам играл с «Барселоной», то дал бы им точно такую же установку», — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.
«Барселона», набрав 10 очков, занимает пятое место в чемпионате. «Мурсия» (8) идёт 10-й.
- 28 октября 2020
-
16:58
-
16:44
-
15:21
-
14:40
-
12:25
-
11:28
-
10:58
-
09:47
-
09:09
-
09:04
-
01:04
-
00:53
- 27 октября 2020
-
23:53
-
23:36
-
22:47
-
22:35
-
20:46
-
19:49
-
17:58
-
16:47
-
16:01
-
14:19
-
13:53
-
12:01
-
11:35
-
10:39
-
10:10
-
09:33
-
08:42
-
07:58
-
07:42
-
01:02
- 26 октября 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:54
Партнерский контент