Главный тренер «Барселоны» назначил виновника за проигрыш аутсайдеру в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение своей команды в 7-м туре регулярного чемпионата Испании с «Мурсией» (73:77).



«Я хочу поздравить «Мурсию», она заслужила победу больше, чем мы. Они проявили большее желание. В первой половине мы были не в настроении, потом играли немного лучше. Но в итоге допустили ошибки и не смогли изменить результат.

Как тренер, я не смог подготовить команду. Беру на себя всю ответственность. Я знал, что «Мурсия» будет играть немного грязно, на грани фола. Но если я бы сам играл с «Барселоной», то дал бы им точно такую же установку», — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.

«Барселона», набрав 10 очков, занимает пятое место в чемпионате. «Мурсия» (8) идёт 10-й.