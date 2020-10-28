Седокова — об отношениях с Тиммой: конечно, полюбить женщину с тремя детьми непросто

Известная певица Анна Седокова, недавно официально оформившая отношения с баскетболистом «Химок» и сборной Латвии Янисом Тиммой, поделилась мнением об отношениях с баскетболистом.
«Конечно, полюбить женщину с тремя детьми непросто. Несмотря на кажущуюся лёгкость, с которой Янис сейчас об этом рассказывает. Но наша любовь дала нам силы пройти через все свои ограничения и внутренние запреты. На сегодняшний день мы их преодолели. Конечно, в идеале хочется, чтобы было как в сказке: они встретились в 16 лет, полюбили друг друга и прожили всю жизнь. Но жизнь не сказка, а непростая увлекательная история», — цитирует Седокову Wday.
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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