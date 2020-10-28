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Один из лучших новичков НБА арестован в США

Один из лучших новичков НБА арестован в США
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Торонто Рэпторс» Теренс Дэвис арестован полицией Нью-Йорка, сообщает ESPN.

23-летний баскетболист обвиняется в нападении на женщину и преступном причинении ущерба. Инцидент cлучился примерно в 10 часов вечера в жилом доме в восточной части Манхэттена. Руководство «Торонто» уже было уведомлено о задержании Дэвиса, о дальнейшей судьбе игрока пока ничего неизвестно. Клуб в данный момент собирает подробную информацию об инциденте.

Теренс Дэвис в дебютном сезоне за «Рэпторс» набирал в среднем 7,5 очка, реализуя 38,8% трёхочковых. Дэвис был включён во вторую символическую пятёрку новичков по итогам сезона. В плей-офф Дэвис набирал 7,2 очка, команда вылетела от «Бостон Селтикс» (3-4) в полуфинале Восточной конференции.

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