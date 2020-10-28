«Майами» выбрал суперзвезду НБА, которую попробует подписать в случае неудачи с Адетокунбо

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж является запасным планом «Майами Хит» на рынке свободных агентов НБА в 2021 году в случае неудачной попытки заключить контракт с лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, сообщает Miami Herald.

«У Пола Джорджа есть опция игрока на $ 37 млн в сезоне-2021/2022, но он может отказаться от неё при условии гарантии заключения долгосрочного максимального контракта следующим летом. „Хит“ всегда восхищался его игрой, несмотря на ранние вылеты из плей-офф за последние три года в „Оклахома-Сити Тандер“ и „Лос-Анджелес Клипперс“, — отмечает обозреватель Барри Джексон.

Джордж провёл первый сезон в «Лос-Анджелес Клипперс», который завершился вылетом во втором раунде плей-офф в серии с «Денвер Наггетс» (3-4).