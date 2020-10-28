Айзея Томас: не думал, что в команде Майкла Джордана было столько бардака

Легенда НБА Айзея Томас после просмотра сериала «Последний танец» остался удивлён атмосферой в «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Я не думал, что в его команде было столько бардака. Майкл Джордан не ладил со своими товарищами по команде, с Джерри Краузе. Я не знал, что у них всё было так хаотично. Я пришёл из эпохи, когда игроки «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс», «Филадельфии Сиксерс» были очень близкими. У нашей команды «Детройт Пистонс» всё ещё есть групповые чаты, мы по-прежнему близко общаемся друг с другом. Когда я смотрю «Последний танец», то не вижу столь сплочённую и крепкую команду, как у нас, даже несмотря на то, что «Чикаго Буллз» многое выиграл. Мне показалось удивительным, но при этом уникальным, что они преодолевают всё это и продолжают побеждать», — приводит слова Томаса Essentially Sports.