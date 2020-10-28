Клуб НБА продан за $ 1,6 млрд
Семья Миллеров достигла договорённости о продаже «Юты Джаз» основателю компании Qualtrics Райану Смиту, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Общая сумма сделки, в которую будет включён стадион «Юты» «Вивинт Арена» в Солт-Лейк-Сити, составит около $ 1,6 млрд.
Райан Смит родился в штате Юта и является давним болельщиком команды. Смит является основателем компании Qualtrics, которая была продана им в 2018 году за $ 8 млрд. Qualtrics занимается программным обеспечением.
Предыдущие владельцы, семья Миллеров, владели «Ютой» на протяжении 36 лет. Теперь сделка должна быть одобрена советом управляющих НБА.
В минувшем сезоне «Юта» вылетела в первом раунде плей-офф конференции, проиграв «Денвер Наггетс» со счётом 3-4.
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