ЦСКА объявил о кадровом пополнении в составе

ЦСКА на официальном сайте объявил, что выздоровели и получили полный допуск к тренировкам и матчам все четверо переболевших коронавирусом игроков.
Напомним, на старте сезона коронавирусом в составе «армейцев» заразились Янис Стрелниекс, Семён Антонов, Никола Милутинов и Андрей Лопатин. Милутинов и Антонов принимали участие в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (84:86 ОТ) на прошлой неделе. Стрелниекс и Лопатин не появлялись на площадке после заражения. Последним от ограничений избавился Андрей Лопатин, он пока работает индивидуально. Вне игры остаётся тяжёлый форвард Джоэл Боломбой, его по-прежнему беспокоит повреждение мышцы ноги.
29 октября ЦСКА примет «Валенсию» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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