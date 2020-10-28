ЦСКА объявил о кадровом пополнении в составе

ЦСКА на официальном сайте объявил, что выздоровели и получили полный допуск к тренировкам и матчам все четверо переболевших коронавирусом игроков.

Напомним, на старте сезона коронавирусом в составе «армейцев» заразились Янис Стрелниекс, Семён Антонов, Никола Милутинов и Андрей Лопатин. Милутинов и Антонов принимали участие в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (84:86 ОТ) на прошлой неделе. Стрелниекс и Лопатин не появлялись на площадке после заражения. Последним от ограничений избавился Андрей Лопатин, он пока работает индивидуально. Вне игры остаётся тяжёлый форвард Джоэл Боломбой, его по-прежнему беспокоит повреждение мышцы ноги.

29 октября ЦСКА примет «Валенсию» в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги.