Дэрил Мори нашёл новую работу в клубе НБА после увольнения из «Хьюстона»

Дэрил Мори станет президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Мори договорился с «Филадельфией» о пятилетнем контракте. Аналогичное по длительности соглашение подписал новый главный тренер «Сиксерс» Док Риверс, сменивший на посту Бретта Брауна. Элтон Брэнд останется генеральным менеджером «Филадельфии» и будет помогать Мори руководить фронт-офисом.

15 октября Мори обратился к владельцу «Хьюстон Рокетс» Тилману Фертитте с просьбой освободить его от выполнения обязанностей генерального менеджера. Мори отработал в «Рокетс» 13 лет. 48-летний функционер не исключал возможности возвращения в НБА, несмотря на заявленные планы уделить некоторое время семье.