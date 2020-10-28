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УНИКС в овертайме проиграл «Ховентуду» в Еврокубке

УНИКС в овертайме проиграл «Ховентуду» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС потерпел поражение в матче с испанским «Ховентудом» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 93:91 в пользу испанской команды.

Встреча началась в равной борьбе, и по итогам первой четверти УНИКС повёл с минимальным преимуществом. Второй игровой отрезок закончился вничью — 19:19. Третья десятиминутка осталась за испанской командой — перед заключительным игровым отрезком «Ховентуд» повёл в счёте с преимуществом в шесть очков. В заключительной четверти казанцы предприняли попытку отыграться и она увенчалась успехом, к финальной сирене счёт на табло был равным — 82:82.

В дополнительной пятиминутке сильнее оказался испанский клуб — 11:9 по итогам овертайма и 93:91 в пользу «Ховентуда» по итогам матча.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Бродзянски, набравший 20 очков. В составе УНИКСа 23 очка набрал Джордан Морган.

Еврокубок. Группа A. 5-й тур
28 октября 2020, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
4-я четверть
73 : 76
Ховентуд
Бадалона, Испания
УНИКС: Браун - 17, Морган - 17, Уолтерс - 15, Уайт - 10, Смит - 5, Канаан - 4, Колесников - 3, Жбанов - 1, Каймакоглу, Клименко, Разумов, Узинский
Ховентуд: Лопес-Аростеги - 16, Бродзянски - 15, Димитриевич - 14, Биргандер - 8, Парра - 8, Морган - 6, Вентура - 5, Бассас - 3, Паррадо - 1, Жагар, Краг
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