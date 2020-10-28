УНИКС в овертайме проиграл «Ховентуду» в Еврокубке

Казанский УНИКС потерпел поражение в матче с испанским «Ховентудом» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 93:91 в пользу испанской команды.



Встреча началась в равной борьбе, и по итогам первой четверти УНИКС повёл с минимальным преимуществом. Второй игровой отрезок закончился вничью — 19:19. Третья десятиминутка осталась за испанской командой — перед заключительным игровым отрезком «Ховентуд» повёл в счёте с преимуществом в шесть очков. В заключительной четверти казанцы предприняли попытку отыграться и она увенчалась успехом, к финальной сирене счёт на табло был равным — 82:82.



В дополнительной пятиминутке сильнее оказался испанский клуб — 11:9 по итогам овертайма и 93:91 в пользу «Ховентуда» по итогам матча.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Бродзянски, набравший 20 очков. В составе УНИКСа 23 очка набрал Джордан Морган.