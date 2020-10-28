Марк Кьюбан: почему не голосую за Трампа? Он идиот
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан раскритиковал действующего президента США республиканца Дональда Трампа, который рассчитывает переизбраться на второй срок и ведёт предвыборную гонку с демократом Джо Байденом.
«Дональдм Трамп — идиот. У него нет лидерских качеств, и он не хочет учиться чему-либо. Он не понимает мировой политики или технического прогресса, а также не умеет разговаривать с теми, кто с ним не согласен. Почему не голосую за Трампа? Этот парень абсолютно не способен на дела. Помню, как однажды сказал, что Трамп — лучшее, что могло произойти в политике страны, но я ошибался. Задавал ему вопросы на разные темы, а он понятия не имел, что ответить», — приводит слова Кьюбана USA Today.
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